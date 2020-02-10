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Дальнее зарубежье 10.02.2020 17:10

Меркель не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, Россию будет представлять Лавров

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

"Канцлер с 2008 года принимает участие в каждой второй конференции, если так будет и сейчас - она была в 2019 году, я почти уверен, что она будет снова выступать у нас в 2021 году. Правительство ФРГ будут представлять Хайко Маас (глава МИД), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (глава Минобороны, Хорст Зеехофер" (глава МВД)", - сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине.

По его словам, "российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также примет участие в мероприятии.

По данным Ишингера, в Мюнхен приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель "Байеришер хоф" в центре Мюнхена.

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Тэги: ФРГ, МЮНХЕН/КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]