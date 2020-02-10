Мировая экономика потеряет более $280 млрд в I квартале из-за китайского коронавируса - Capital Economics

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более $280 млрд в первые три месяца 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд, прогнозируют эксперты Capital Economics.

В соответствии с нашими прогнозами, "впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Макадам ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в оставшейся части этого года мировая экономика наверстает потерянное производство, благодаря чему, "объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (20:00 воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга.

"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах", - отметил он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более чем в 5 раз превышает количество зараженных атипичной пневмонией (SARS) в 2015 году.

В Capital Economics ожидают, что экономические последствия в случае коронавируса будут более существенными, чем в случае SARS.

Макадам полагает, что развивающиеся страны Азии серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР.

В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.