Мировая экономика потеряет более $280 млрд в I квартале из-за китайского коронавируса - Capital Economics

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более $280 млрд в первые три месяца 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд, прогнозируют эксперты Capital Economics.
В соответствии с нашими прогнозами, "впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.
Макадам ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в оставшейся части этого года мировая экономика наверстает потерянное производство, благодаря чему, "объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии".
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (20:00 воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter, что ситуация с коронавирусом, наблюдаемая в настоящее время, может оказаться лишь верхушкой айсберга.
"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае. Появление небольшого числа таких случаев может свидетельствовать о возможности более широкой передачи инфекции в других странах", - отметил он.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более чем в 5 раз превышает количество зараженных атипичной пневмонией (SARS) в 2015 году.
В Capital Economics ожидают, что экономические последствия в случае коронавируса будут более существенными, чем в случае SARS.
Макадам полагает, что развивающиеся страны Азии серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР.
В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.
Крамп-Карренбауэр останется министром обороны ФРГ
Правящая партия Азербайджана получает порядка 70 мест из 125 в новом парламенте - ЦИК после обработки данных со всех избирательных округов
Парламентские выборы в Азербайджане были конкурентными и открытыми, стали важным шагом в процессе реформ - наблюдатели от СНГ
Таиланд входит в число лидеров по числу происшествий с российскими туристами - РСТ
Самолет азербайджанской Buta Airways, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Президент Молдавии предлагает решить проблему Приднестровья по принципу Гагаузской автономии
В Японии рассчитывают на встречу Абэ и Путина в Москве 9 мая
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе