В Казахстане более 600 человек просили защиты у пограничников из-за массовых беспорядков на юге страны

Более 600 казахстанцев обратились к пограничникам с просьбой защиты после массовых беспорядков в приграничном с Киргизией Кордайском районе Жамбылской области, сообщила в понедельник пресс-служба Погранслужбы КНБ Казахстана.
"В период с 8 по 10 февраля в адрес военнослужащих пограничных застав "Карасу" и "Сортобе" Кордайского пограничного отряда поступали обращения от местных жителей, которые опасаясь за свою жизнь, просили пограничников предоставить им защиту", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.
"Военнослужащими Погранслужбы была оказана посильная помощь в виде предоставления места для отдыха (на заставе "Сортобе" - спортзал, на "Карасу" - казарма) обратившихся детей, женщин и пожилых людей, их также обеспечили водой", - отмечается в пресс-релизе.
В общей сложности пограничниками было принято более 600 человек. Число переночевавших на пограничных заставах местных жителей в период с 8 по 10 февраля составило 390 человек, уточнили в ведомстве.
В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек.
Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики. В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.
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