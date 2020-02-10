КНДР передумала отправлять на Мюнхенскую конференцию своего представителя

Северная Корея вначале планировала направить своего представителя на форум по безопасности в Мюнхен, но затем отозвала свое согласие, сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"У нас давно велись переговоры с северокорейской стороной. Мы предложили северокорейскому правительству возможность впервые высказаться в Мюнхене. Нам было сказано, что в Мюнхен приедет заместитель главы МИД Северной Кореи. К сожалению, несколько дней назад северокорейская сторона отозвала свое согласие", - сказал Ишингер журналистам в Берлине в понедельник.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.
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