Меркель не знала, что осталась без преемника

Решение главы Христианско-демократического союза и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ стало для канцлера Ангелы Меркель неожиданностью, сообщает в понедельник таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

"В воскресенье Аннегрет Крамп-Карренбауэр со своими заместителями встретилась за ужином. Она почувствовала, что ее поддержка внутри партийного руководства снизилась. О ее решении в понедельник на заседании президиума партии объявить о своем уходе, по информации Bild канцлер Меркель заранее не знала", - пишет газета.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

В Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, представитель Свободной демократической партии Германии СвДП Томас Кеммерих был избран на должность премьер-министра регионального правительства при поддержке местных депутатов от правящей консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и правой "Альтернативы для Германии".

ХДС и СвДП считают для себя неприемлемым сотрудничество с "Альтернативой" на федеральном уровне. По мнению Крамп-Карренбауэр, в парламент Тюрингии надо провести новые выборы.

Исследовательский институт Forsa провел в регионе репрезентативный опрос, который показал, что в случае новых выборов ХДС может рассчитывать только на 12% голосов избирателей, а СвДП вообще может больше не попасть в парламент, так как за партию готовы голосовать теперь лишь 4% избирателей. Основной процент голосов в случае новых выборов могут получить "Левые" (37%) и "Альтернатива для Германии" (24%). C 2014 года и до последних выборов парламентом Тюрингии руководил представитель "Левых" Бодо Рамелов.