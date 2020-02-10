Крамп-Карренбауэр останется министром обороны ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует и дальше занимать должность министра обороны Германии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффер Зайберт.
"Она хочет остаться министром обороны, и канцлер полностью поддерживает это", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.
Правительство Германии сформировано из представителей Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
В понедельник утром стало известно, что глава минобороны ФРГ и лидер христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера после того, как закончатся полномочия ее коллеги по партии Ангелы Меркель. Также она планирует отказаться от должности лидера ХДС.
Решение Крамп-Карренбауэр приняла после скандала в Тюрингии: там на выборах земельного премьер-министра за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".
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