Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8627 RUR   0.0266 GBR   2.1939 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.32 -0.63 Brent 54.47 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 10.02.2020 14:38

Крамп-Карренбауэр останется министром обороны ФРГ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует и дальше занимать должность министра обороны Германии, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффер Зайберт.

"Она хочет остаться министром обороны, и канцлер полностью поддерживает это", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Правительство Германии сформировано из представителей Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

В понедельник утром стало известно, что глава минобороны ФРГ и лидер христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера после того, как закончатся полномочия ее коллеги по партии Ангелы Меркель. Также она планирует отказаться от должности лидера ХДС.

Решение Крамп-Карренбауэр приняла после скандала в Тюрингии: там на выборах земельного премьер-министра за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]