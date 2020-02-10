Правящая партия Азербайджана получает порядка 70 мест из 125 в новом парламенте - ЦИК после обработки данных со всех избирательных округов

ЦИК Азербайджана опубликовал список кандидатов, лидирующих на досрочных парламентских выборах.
Эти данные предоставлены ЦИК после обработки протоколов со всех 5 573 участкам в 125 округам.
Согласно этим в новый парламент проходятся порядка 70 представителей правящей партии «Йени Азербайджан».
По данным ЦИК, в парламент проходят 18 женщин. Среди них председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.
При этом порядка 80 депутатов в парламенте шестого созыва уже работали в составе парламента предыдущего состава.
Явка на выборах составила 47,81%.
А.Азизов
Азербайджанская ТЭС в I полугодии 2020г заработает на полную мощность после капремонта - Алиев
Нафтогаз допускает новые иски к Газпрому в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС
Мировая экономика потеряет более $280 млрд в I квартале из-за китайского коронавируса - Capital Economics
Таиланд входит в число лидеров по числу происшествий с российскими туристами - РСТ
Самолет азербайджанской Buta Airways, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Президент Молдавии предлагает решить проблему Приднестровья по принципу Гагаузской автономии
В Японии рассчитывают на встречу Абэ и Путина в Москве 9 мая
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе