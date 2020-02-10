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Внутренняя политика 10.02.2020 14:28

Правящая партия Азербайджана получает порядка 70 мест из 125 в новом парламенте - ЦИК после обработки данных со всех избирательных округов

ЦИК Азербайджана опубликовал список кандидатов, лидирующих на досрочных парламентских выборах.

Эти данные предоставлены ЦИК после обработки протоколов со всех 5 573 участкам в 125 округам.

Согласно этим в новый парламент проходятся порядка 70 представителей правящей партии «Йени Азербайджан».

По данным ЦИК, в парламент проходят 18 женщин. Среди них председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

При этом порядка 80 депутатов в парламенте шестого созыва уже работали в составе парламента предыдущего состава.

Явка на выборах составила 47,81%.

А.Азизов

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Тэги: ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]