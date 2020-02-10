Цены на нефть снижаются, Brent подешевел до $54,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $0,23 (на 0,42%) - до $54,24 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются на $0,2 (на 0,4%) - до $50,12 за баррель.
Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"Ситуация еще раз была проанализирована, и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте", - сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.
На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.
Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, рекомендация технического комитета предполагает продление текущей сделки по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года, которая заканчивается в марте, на весь год, при этом предполагается углубить эти сокращения на 600 тыс. б/с на второй квартал текущего года.
Источник отметил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность держать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках ее квоты, в течение всего года.
По данным консалтинговой компании FGE, спрос на нефть в Китае к настоящему моменту упал на 3,2 млн б/с. В феврале падение спроса может сократиться до 2,5 млн б/с, если наименее затронутые эпидемией отрасли возобновят работу. В марте падение спроса, вероятно, составит 1,4 млн б/с.
Ряд китайских нефтяных компаний, включая Sinopec, PetroChina и CNOOC, планируют сократить объемы нефтепереработки, отмечают в FGE. В результате в феврале-марте объем переработки может составить 11,3-11,5 млн б/с, на 15% ниже предыдущего прогноза FGE.
На прошлой неделе рынок Brent перешел в состояние контанго, когда ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, что обычно свидетельствует об избытке предложения, пишет Bloomberg. Сейчас такая ситуация наблюдается до сентября текущего года.
Тем временем в воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры об урегулировании ливийского конфликта, проходящие под эгидой ООН. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности Ливии в середине января накануне берлинских переговоров с признанным ООН правительством в Триполи. Это заставило NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн б/с.
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