Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика - ВОЗ

Эпидемия нового типа коронавируса еще не достигла своего пика, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Лучший признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ИФ) достигают пика, а затем снижаются, даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса - ИФ) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.

В то же время Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухане. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".

"Мы ради видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3062 человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.