Таджикский чартер вывезет из Уханя 54 гражданина Таджикистана - МИД

Чартерный рейс таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" вылетел из Душанбе в Китай для эвакуации граждан Таджикистана из города Ухань, закрытого на карантин из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

По данным таджикского посольства в КНР, по состоянию на 9 февраля в городе Ухань находятся 54 гражданина Таджикистана, которые будут возращены на родину.

"Рейс сопровождают медицинский персонал и специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник.

В Китай самолетом также будет доставлен гуманитарный груз с медикаментами от таджикского правительства, который будет передан китайской стороне в городе Ухань.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты Таджикистана подтвердили, что готовы к приему граждан республики из Китая, отметив, что самолет с соотечественниками ждут во вторник. Все прибывающие из Китая в Таджикистан граждане размещаются на 14-дневный карантин.

"После прибытия граждане будут размещены в одном из карантинных центров, где будут находиться 14 дней. В случае, если за этот период у них не будут выявлены признаки заболевания, они будут отпущены домой", - сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным министерства здравоохранения Таджикистана, в республике в настоящее время не выявлено ни одного случая заболевания новым коронавирусом. На карантине находятся почти 700 человек, прибывших из Китая, в том числе 47 граждан КНР.