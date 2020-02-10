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Финансы 10.02.2020 16:06

Турция ограничила операции с нацвалютой для зарубежных трейдеров, лира дорожает

Власти Турции приняли меры для ограничения операций зарубежных валютных трейдеров с лирой, стремясь остановить падение курса национальной валюты.

В минувшую пятницу курс доллара США превысил шесть лир впервые с мая прошлого года, и на закрытие рынка он составил 6,0146 лиры. В понедельник лира подорожала на 0,2%, до 6,0004/$1.

В воскресенье банковский регулятор Турции понизил разрешенный для местных банков размер валютных свопов с иностранными инвесторами до 10% их капитала с 25%.

Этот инструмент уже использовался регулятором в период валютного кризиса в августе 2018 года, чтобы стабилизировать лиру, пишет агентство Bloomberg.

Зарубежные инвесторы обменивают доллары и евро на турецкие лиры в местных банках в рамках форвардных соглашений, чтобы в дальнейшем заключать прямые сделки с турецкой валютой. Ужесточение ограничений для валютных свопов должно сократить объем доступной ликвидности в лирах и поддержать курс турецкой валюты.

Кроме того, банковский регулятор сократил перечень и виды комиссионных, которые банки могут взимать с розничных и коммерческих клиентов. Перечень сборов и комиссионных для коммерческих клиентов сокращен до 51 с 2400, для розничных - с 16 до 20.

Сборы и комиссионные составляют примерно 12% от общей выручки банков, свидетельствуют данные регулятора.

Изменения вступят в силу 1 марта 2020 года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВАЛЮТА, ИНВЕСТОРЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]