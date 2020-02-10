По меньшей мере, шесть человек погибли в Европе в результатe удара шторма "Кьяра", передает в понедельник агентство Associated press.
В частности, в Чехии, Словении и в южной Великобритании погибло по одному человеку - водители, на автомобили которых упали деревья.
Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в помещении из-за ненастья обрушилась крыша. Еще два человека получили травмы.
В Швеции один человек утонул после того, как лодка, на которой он плыл с компаньоном по озеру Феген, перевернулась. Второй пассажир до сих пор числится пропавшим без вести.
Также шторм "Кьяра" привел к отмене сотен авиарейсов и поездов в Европе.
Кроме этого, удар шторма оставил без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в германской федеральной земле Бавария, а в Ирландии- 10 тыс.
В Британии метеорологи предупредили население о повышенном риске подтоплений, а во Франции и Ирландии власти рекомендовали населению соблюдать осторожность в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.
Порывы ветра "Кьяры" достигали 150 км/ч на северо-западе Уэльса, а на севере Франции - 140 км/ч.
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