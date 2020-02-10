Американский астронавт Морган может установить мировой рекорд по числу выходов в космос в одном полёте

Работающий в настоящее время на Международной космической станции астронавт Эндрю Морган может стать мировым рекордсменом по количеству выходов в космос за одну экспедицию, сообщил космонавт Александр Скворцов на послеполётной пресс-конференции.

"Эндрю Морган выполнил семь, он догнал Анатолия Яковлевича Соловьева по количеству выходов в одной экспедиции. Возможно, открою маленькую тайну, он станет даже рекордсменом по количеству выходов, вполне возможно, что у него будет ещё возможность выйти. По крайней мере, мы об этом говорили перед уходом со станции", - сказал Скворцов.

Он отметил, что рад за Моргана, который продолжает свой первый полёт, заявив, что американский астронавт сильно вырос как профессионал.

Советский и российский космонавт Анатолий Соловьев является мировым рекордсменом по количеству выходов в космос, он 16 раз выходил в безвоздушное пространство, проведя там более 82 часов. В своём четвёртом полёте в 1997-1998 годах он семь раз выходил с борта станции "Мир".

Скворцов вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук в четверг вернулся на Землю после 201 суток на МКС. Одним из ключевых моментов его работы в космосе стали эксперименты с антропоморфным роботом "Федор", получившим перед полетом позывной Skybot-F850.