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Регион 10.02.2020 16:21

Генпрокуратура Армении не согласилась с обвинением в узурпации экс-спикеру парламента Баблояну, дело отправлено на доследование

Генеральная прокуратура Армении переквалифицировала обвинения бывшему спикеру парламента Армении Аре Баблояну и бывшему заместителю руководителя аппарата парламента Арсену Бабаяну.

Ранее Специальная следственная служба обвинила Баблояна по ст. 300 УК Армении (узурпация государственной власти) и ст. 314 (служебный подлог), а Арсена Бабаяна - по ст. 38-300 (соучастие в узурпации госвласти) и ст. 314 (служебный подлог).

Принято решение вернуть уголовное дело следователю на дополнительное расследование, учитывая, что совершенным действиям даны неверные характеристики, поручено изменить обвинения и предъявить новое обвинение, говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры, опубликованном в понедельник.

В частности, согласно заявлению Генпрокуратуры Армении, действия экс-спикера парламента и бывшего заместителя главы аппарата парламента подпадают под статьи 308 и 314 УК Армении - злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Согласно материалам дела, Баблоян и Бабаян с целью обеспечения возможности избрания своего однопартийца Грайра Товмасяна на пост председателя Конституционного суда и его деятельности на этом посту до 65 лет, совершили подлог документов, приняли отставку действующего главы КС Гагика Арутюняна, организовали новые выборы, в результате чего Товмасян был избран главой КС.

Бывший министр здравоохранения Баблоян был избран спикером парламента Армении в мае 2017 года. После смены власти в Армении в декабре 2018 года по инициативе ставшего в мае премьером Никола Пашиняна прошли внеочередные парламентские выборы, в которых Баблоян участвовать не стал. Бывшая правящая Республиканская партия, в которой он состоял, по итогам выборов не смогла пройти в состав нового парламента.

Баблоян - детский врач, владелец детского медцентра "Арабкир". С 2007 был депутатом парламента Армении.

Ранее бывший пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил армянской службе радиостанции "Свобода", что прежние власти республики "заставили бывшего главу КС Гагика Арутюняна уйти в отставку, чтобы на эту должность был избран Грайр Товмасян".

Между тем Арутюнян заявил местным СМИ, что написал заявление добровольно. "Я был избран председателем Высшего судебного совета, и, естественно, принял решение сложить полномочия председателя КС. Это было моим личным решением", - сказал Арутюнян.

Баблоян и Бабаян не признают своей вины.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЭКС/СПИКЕР, ГЕНПРОКУРАТУРА


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