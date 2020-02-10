Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess", сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Помимо этого, заражение двух украинцев подтверждает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"В сообщении говорилось о том, что на этом круизном лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. С 4 февраля Министерство поставило судно на карантин продолжительностью 14 дней и осуществляет лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек). По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", - сообщает пресс-служба Центра в понедельник.
Согласно информации, "сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона", где они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.
В воскресенье в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что один украинец, член команды лайнера Diamond Princess, заразился коронавирусом, он был перевезен в японскую больницу.
Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2,666 тыс. туристов и 1,045 тыс. членов экипажа.
Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.
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