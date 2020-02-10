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Происшествия 10.02.2020 16:30

Лайнер азербайджанской авиакомпании, севший в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, продолжил полет в Москву

Авиарейс азербайджанской авиакомпании Buta Airways, вылетел из Волгограда в Москву после снятия с борта пассажира, которому стало плохо во время полета, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" ведущий специалист по связям с общественностью волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании Buta Airways, следовавший по маршруту Гянджа - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 13:39 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров (девушка). Пассажирка с борта снята, от госпитализации отказалась. В 15:14 самолет с 104 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения", - сказала Голодова.

Ранее сообщалось, что самолет азербайджанской авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник рейсом J2 9817 по маршруту Гянджа-Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АВИАРЕЙС, ВЫЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]