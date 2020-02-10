Лайнер азербайджанской авиакомпании, севший в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира, продолжил полет в Москву

Авиарейс азербайджанской авиакомпании Buta Airways, вылетел из Волгограда в Москву после снятия с борта пассажира, которому стало плохо во время полета, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" ведущий специалист по связям с общественностью волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании Buta Airways, следовавший по маршруту Гянджа - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 13:39 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров (девушка). Пассажирка с борта снята, от госпитализации отказалась. В 15:14 самолет с 104 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения", - сказала Голодова.

Ранее сообщалось, что самолет азербайджанской авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник рейсом J2 9817 по маршруту Гянджа-Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира.