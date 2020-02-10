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Финансы 10.02.2020 16:47

В Азербайджане зарегистрировано НБКО с капиталом 300 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Небанковская кредитная организация «Azerbaycan Evro-Kredit», сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 300 тыс. манатов, оно зарегистрировано 27 января 2020 года.

Официальным представителем НБКО является Расим Эйвазов. При этом, Наблюдательный совет общества состоит из трех человек: Эльшад Мамедбейли, Камиль Мамедов и Назим Илдырымзаде.

Кроме того, Минналогов зарегистрировало ООО «Apple Azerbaijan» с уставным капиталом 300 тыс. манатов. Компания зарегистрирована 23 января. Официальным представителем общества является Нураддин Тагиев.

Н.Аббасова

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Тэги: МИННАЛОГОВ, НБКО, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]