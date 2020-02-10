В Азербайджане зарегистрировано НБКО с капиталом 300 тыс. манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Небанковская кредитная организация «Azerbaycan Evro-Kredit», сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 300 тыс. манатов, оно зарегистрировано 27 января 2020 года.

Официальным представителем НБКО является Расим Эйвазов. При этом, Наблюдательный совет общества состоит из трех человек: Эльшад Мамедбейли, Камиль Мамедов и Назим Илдырымзаде.

Кроме того, Минналогов зарегистрировало ООО «Apple Azerbaijan» с уставным капиталом 300 тыс. манатов. Компания зарегистрирована 23 января. Официальным представителем общества является Нураддин Тагиев.

Н.Аббасова