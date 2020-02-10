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Еврокомиссия играет координирующую роль в ситуации с коронавирусом - представитель ЕК

Введение возможных обязательных чрезвычайных мер против распространения коронавируса входит в компетенцию государств-членов ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"Сами государства-члены принимают меры, которые они считают наиболее необходимыми. Что важно, с нашей точки зрения, - это попытаться обеспечить скоординированный подход", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на вопросы о превентивных мерах против коронавируса, представитель ЕК отметил, что некоторые авиакомпании запретили свои рейсы в Китай, но, подчеркнул он, такие решения принимаются на национальных уровнях. Кеерсмэкер добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не дает рекомендаций об ограничениях на международные поездки или торговый обмен.

Что касается ЕК, продолжил он, она следует рекомендациям ВОЗ, но в то же время учредила координационную ячейку по воздушному транспорту для кризисной ситуации, которая взаимодействует с Евроконтролем и Европейским агентством авиационной безопасности (EASA).

EASA публикует бюллетени с рекомендациями по безопасности с целью содействовать лучшему управлению некоторыми ситуациями, в которых могут оказаться авиационные компании или аэропорты.

"С одной стороны, решения запрещать или приостанавливать полеты - это дело национальных властей, с другой - мы тоже не остаемся сложа руки, мы координируем", - объяснил пресс-секретарь.

В ответ на вопрос о предстоящем 13 февраля совещании министров здравоохранения стран ЕС он уточнил, что эта встреча организуется на уровне Совета ЕС. В четверг состоится внеочередное заседание Совета ЕС по социальной политике, здравоохранению и потребительским вопросам, темой которого станет борьба против коронавируса, сообщил де Кеерсмэкер.

"Совет проведет обмен мнениями о дальнейших чрезвычайных мерах в области здравоохранения и обсудит пути решения существующих проблем, чтобы предотвратить распространение вспышки внутри ЕС. Ожидается также, что совет примет заключения относительно реакции ЕС на вспышку нового коронавируса", - говорится в анонсе на сайте Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, КООРДИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]