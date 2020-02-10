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Регион 10.02.2020 20:17

Россия и Турция в рабочем порядке продолжают обсуждать новый контракт на С-400

Россия и Турция продолжают обсуждать новый контракт на поставку Анкаре дополнительной партии российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Это вопрос сложный. Всё в рабочем порядке идёт. Идут консультации", - сказал Михеев, отвечая на вопрос агентства о сроках подписания нового контракта на поставку С-400 Турции.

15 января вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что Турция, вероятно, купит у России дополнительную партию С-400.

"Вероятность есть", - сказал Борисов.

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на новую партию С-400 Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году.

"Вероятность достаточно высокая", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос о возможном подписании в 2020 году контракта на поставку дополнительной партии С-400.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил тогда Шугаев.

Ранее Борисов и Михеев заявляли "Интерфаксу", что первым контрактом на С-400 предусмотрен опцион на поставку Турции дополнительной партии систем.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400.

23 октября "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

6 декабря 2019 года в интервью "Интерфаксу" Шугаев заявил, что Россия и Турция продолжают консультации по поводу поставки истребителей, Москва готова предложить конкурентную цену.

"Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям. В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил тогда Шугаев.

Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 (компания "Сухой") показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С/400, ПЕРЕГОВОРЫ


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