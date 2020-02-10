Боррель не поедет в Израиль до намеченных там выборов - пресс-секретарь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ведет активную деятельность по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, включая визиты и контакты со своими коллегами, но визит в Израиль сейчас несвоевременен, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.
"Когда он (Боррель) отправляется в ту или иную страну, нужно, чтобы он встретился с партнером. Но при избирательной кампании, которая в Израиле в полном разгаре, такой визит не предусматривался", - сообщил Стано в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о планах Борреля относительно посещения Израиля.
"Контекст для этого не является благоприятным", - добавил представитель Борреля.
По его словам, когда сформируют новое правительство в Израиле, "никто не будет исключен из демаршей", предпринимаемых главой европейской дипломатии, которые он намерен продолжать и в дальнейшем.
В декабре 2019 года парламент Израиля (Кнессет) во втором и третьем чтениях принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.
Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства, и теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы в течение года.
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