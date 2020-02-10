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Дальнее зарубежье 10.02.2020 21:01

Боррель не поедет в Израиль до намеченных там выборов - пресс-секретарь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ведет активную деятельность по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, включая визиты и контакты со своими коллегами, но визит в Израиль сейчас несвоевременен, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Когда он (Боррель) отправляется в ту или иную страну, нужно, чтобы он встретился с партнером. Но при избирательной кампании, которая в Израиле в полном разгаре, такой визит не предусматривался", - сообщил Стано в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о планах Борреля относительно посещения Израиля.

"Контекст для этого не является благоприятным", - добавил представитель Борреля.

По его словам, когда сформируют новое правительство в Израиле, "никто не будет исключен из демаршей", предпринимаемых главой европейской дипломатии, которые он намерен продолжать и в дальнейшем.

В декабре 2019 года парламент Израиля (Кнессет) во втором и третьем чтениях принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года.

Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства, и теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы в течение года.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]