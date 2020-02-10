Крамп-Карренбауэр подтверждает отказ от планов стать канцлером Германии

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера", - сказала политик в понедельник журналистам в Берлине.

По ее словам, руководить партией должен тот человек, который является кандидатом в канцлеры. "Я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидатуре канцлера", - сказала она. По ее словам, пост министра обороны она сохранит.

"Должность министра обороны по желанию канцлера я сохраню", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Решение политик приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".

"Никакого сближения и сотрудничества с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". "Альтернатива для Германии" выступает против всего того, что делает нас ХДС. Любое сближение с "Альтернативой для Германии" ослабляет ХДС. Я отвергаю возможность любого сотрудничества с "Альтернативой", как прямого, так и непрямого. Президиум партии сегодня это подчеркнул. История и программа партии "Левые" абсолютно несовместимы с главными пунктами программы ХДС Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, отказываясь от выдвижения своей кандидатуры она облегчает партии задачу и дает больше свободы.

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера", - сказала политик в понедельник журналистам в Берлине.

По ее словам, руководить партией должен тот человек, который является кандидатом в канцлеры. "Я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидатуре канцлера", - сказала она. По ее словам, пост министра обороны она сохранит.

Решение Крамп-Карренбауэр приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".