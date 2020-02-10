Крамп-Карренбауэр подтверждает отказ от планов стать канцлером Германии

Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера", - сказала политик в понедельник журналистам в Берлине.
По ее словам, руководить партией должен тот человек, который является кандидатом в канцлеры. "Я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидатуре канцлера", - сказала она. По ее словам, пост министра обороны она сохранит.
"Должность министра обороны по желанию канцлера я сохраню", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Решение политик приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".
"Никакого сближения и сотрудничества с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". "Альтернатива для Германии" выступает против всего того, что делает нас ХДС. Любое сближение с "Альтернативой для Германии" ослабляет ХДС. Я отвергаю возможность любого сотрудничества с "Альтернативой", как прямого, так и непрямого. Президиум партии сегодня это подчеркнул. История и программа партии "Левые" абсолютно несовместимы с главными пунктами программы ХДС Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.
По ее мнению, отказываясь от выдвижения своей кандидатуры она облегчает партии задачу и дает больше свободы.
Министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.
"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера", - сказала политик в понедельник журналистам в Берлине.
По ее словам, руководить партией должен тот человек, который является кандидатом в канцлеры. "Я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о кандидатуре канцлера", - сказала она. По ее словам, пост министра обороны она сохранит.
Решение Крамп-Карренбауэр приняла после скандала в Тюрингии: там, на выборах земельного премьер-министра, за кандидатуру представителя Свободной демократической партии Германии СвДП проголосовали представители правой "Альтернативы для Германии" и ее собственной партии. При этом на федеральном уровне ХДС отвергает возможность сотрудничества с правой "Альтернативой".
Президент Азербайджана и замглавы Исполкома СНГ обсудили дальнейшее развитие Содружества
Алиев уверен в укреплении отношений между Азербайджаном и Ираном
Оценка ОБСЕ по досрочным парламентским выборам в Азербайджане, как всегда, несправедлива и необъективна – замглавы правящей партии
Приватизация Нафтогаза пока невозможна, как и выход на IPO, считают в Раде
РФ планирует к 2035г производить 80-120 млн т СПГ/г -Новак
В Азербайджане зарегистрирована ювелирная компания с капиталом в $595 тыс.
Американцы на треть увеличат расходы на День святого Валентина в 2020 г. - NRF
Американский астронавт Морган может установить мировой рекорд по числу выходов в космос в одном полёте
Китай признал высокоэффективной российскую тест-систему по короновирусу - глава Роспотребнадзора
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе