В Азербайджане зарегистрирована ювелирная компания с капиталом в $595 тыс.

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Salem Al Shuaibi», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 9 января 2020 года, составляет $595 тыс. Его официальным представителем является Гюнель Гаджизаде», - отметили в Минналогов.

Salem Al Shuaibi является известной в ОАЭ сетью ювелирных магазинов.

А.Мамедов