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Бизнес и законодательство 10.02.2020 17:34

В Азербайджане зарегистрирована ювелирная компания с капиталом в $595 тыс.

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Salem Al Shuaibi», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 9 января 2020 года, составляет $595 тыс. Его официальным представителем является Гюнель Гаджизаде», - отметили в Минналогов.

Salem Al Shuaibi является известной в ОАЭ сетью ювелирных магазинов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]