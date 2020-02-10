В Азербайджане зарегистрирована ювелирная компания с капиталом в $595 тыс.

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Salem Al Shuaibi», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 9 января 2020 года, составляет $595 тыс. Его официальным представителем является Гюнель Гаджизаде», - отметили в Минналогов.
Salem Al Shuaibi является известной в ОАЭ сетью ювелирных магазинов.
А.Мамедов
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