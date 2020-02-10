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Дальнее зарубежье 10.02.2020 21:17

Индонезия ускорит бюджетные расходы на поддержку сельских районов и школ из-за коронавируса

Индонезия ускорит распределение средств на поддержку сельских районов и школ, чтобы смягчить влияния вспышки коронавируса, заявила министр финансов страны Сри Мульяни Индравати, которую цитируют СМИ.

По ее словам, большая часть из 126,3 трлн рупий ($9,2 млрд), выделенных на эти цели в текущем году, будет израсходована до конца августа. Правительство страны, в частности, планирует распределить в этот период около 80% фонда поддержки сельских районов, который составляет 72 трлн рупий, и большую часть средств из фондов помощи школам.

Как пояснила Индравати, ускорение расходов призвано компенсировать слабое внутреннее потребление. Это противоречит тенденции, согласно которой бюджетные средства зачастую расходуются в конце года, добавила она.

Темпы экономического роста в Индонезии в 2019 году замедлились до минимального уровня за четыре года - 5,02% - на фоне ослабления роста потребительских расходов и инвестиций бизнеса. Правительство прогнозирует, что в текущем году рост составит 5,3%, но существует риск его замедления из-за вспышки коронавируса.

В августе прошлого года президент страны Джоко Видодо представил в парламенте проект бюджета на 2020 год, предусматривающий рекордные государственные расходы - 2 трлн 528,8 млрд рупий. Однако возможности налогово-бюджетного стимулирования ограничены законом, в соответствии с которым дефицит бюджета не может превышать 3% ВВП.

Глава ЦБ Перри Варджийо заявил в конце января о необходимости более четкой координации монетарной и бюджетной политики для стимулирования экономического роста, поскольку Центробанк не может делать все самостоятельно.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]