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Внешняя политика 10.02.2020 17:52

Оценка ОБСЕ по досрочным парламентским выборам в Азербайджане, как всегда, несправедлива и необъективна – замглавы правящей партии

Вице-премьер Азербайджана, заместитель главы правящей партии "Йени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов считает необъективным оценку миссии наблюдателей об ОБСЕ по внеочередным парламентским выборам, состоявшимся в стране 9 февраля.

«БДИПЧ ОБСЕ, ОБСЕ И ПАСЕ 10 февраля выступили с заявлением с оценкой досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 9 февраля. Как обычно, заявление этих организаций является недостаточно объективным», - написал Ахмедов на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, чтобы считать неконкурентными выборы, где за 125 мест боролись свыше 1,3 тыс. кандидатов, у наблюдателей должна быть «большая фантазия».

Он выразил сожаление, что и в этот раз наблюдательская миссии ОБСЕ была несправедливой и необъективной.

При этом, по его мнению, избирательная кампания прошла в демократической атмосфере, в условиях высокой конкуренции.

Ранее глава наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане были недостаточно демократичными и недостаточно прозрачными. По мнению Герасимова, ряд лиц не смогли принять участия в досрочных выборах в Азербайджане из-за ограничений в законодательства.

По мнению же наблюдателей ПАСЕ, процесс подсчета голосов не на всех участках был организован прозрачно.

А.Азизов

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Тэги: ВЫБОРЫ, ОБСЕ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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