Китай признал высокоэффективной российскую тест-систему по короновирусу - глава Роспотребнадзора

Китай проверил российскую тест-ситему по определению коронавируса и признал ее высокоэффективной, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
"Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали ее совершенно самостоятельно в своих лабораторных условиях, доказали ее безусловную очень высокую эффективность" - сказала Попова в понедельник на пресс-конференции в Москве.
Она добавила, что российская тест-система имеет преимущество перед зарубежными аналогами: ее можно хранить при температуре +4 градуса, в то время как все остальные - при -20 градусов.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.
В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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