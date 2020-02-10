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Здравоохранение 10.02.2020 17:56

Китай признал высокоэффективной российскую тест-систему по короновирусу - глава Роспотребнадзора

Китай проверил российскую тест-ситему по определению коронавируса и признал ее высокоэффективной, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали ее совершенно самостоятельно в своих лабораторных условиях, доказали ее безусловную очень высокую эффективность" - сказала Попова в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Она добавила, что российская тест-система имеет преимущество перед зарубежными аналогами: ее можно хранить при температуре +4 градуса, в то время как все остальные - при -20 градусов.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]