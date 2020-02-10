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Внешняя политика 10.02.2020 18:07

Алиев уверен в укреплении отношений между Азербайджаном и Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Ирана Хасана Рухани с 41-й годовщиной иранской революции.

«Нынешний уровень азербайджано-иранских отношений, которые основаны на исторических, культурных и религиозных корнях и на дружеских отношениях, является удовлетворительным. Я уверен, что наше двустороннее сотрудничество, а также в международных организациях, особенно в рамках Движения неприсоединения, будет и далее укрепляться нашими совместными усилиями на благо наших народов», - отмечается в тексе поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Алиев пожелал Рухани здоровья, успехов в президентской деятельности, мира и процветания дружественному иранскому народу.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]