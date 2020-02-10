Алиев уверен в укреплении отношений между Азербайджаном и Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Ирана Хасана Рухани с 41-й годовщиной иранской революции.
«Нынешний уровень азербайджано-иранских отношений, которые основаны на исторических, культурных и религиозных корнях и на дружеских отношениях, является удовлетворительным. Я уверен, что наше двустороннее сотрудничество, а также в международных организациях, особенно в рамках Движения неприсоединения, будет и далее укрепляться нашими совместными усилиями на благо наших народов», - отмечается в тексе поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Алиев пожелал Рухани здоровья, успехов в президентской деятельности, мира и процветания дружественному иранскому народу.
Х.Насирзаде
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