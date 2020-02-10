Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8627 RUR   0.0266 GBR   2.1939 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.32 -0.63 Brent 54.47 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.02.2020 18:26

Президент Азербайджана и замглавы Исполкома СНГ обсудили дальнейшее развитие Содружества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял главу миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных парламентских выборах, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития СНГ», сообщает Исполком Содружества.

Гуминский выразил признательность президенту Алиеву за приглашение принять участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане и созданные благоприятные условия для плодотворной работы миссии наблюдателей от СНГ, проинформировал главу государства о работе наблюдателей.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, СНГ, ИСПОЛКОМ


Похожие новости


Президент Алиев принимает участие в саммите СНГ в Душанбе Азербайджан усилит сотрудничество в рамках СНГ по вопросам безопасности и стабильности - Алиев Президент Алиев призвал страны СНГ к дальнейшему укреплению безопасности Президент Азербайджана прибыл в Сочи для участия в саммите глав государств СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]