Президент Азербайджана и замглавы Исполкома СНГ обсудили дальнейшее развитие Содружества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял главу миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных парламентских выборах, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития СНГ», сообщает Исполком Содружества.

Гуминский выразил признательность президенту Алиеву за приглашение принять участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане и созданные благоприятные условия для плодотворной работы миссии наблюдателей от СНГ, проинформировал главу государства о работе наблюдателей.

А.Мамедов