Американцы на треть увеличат расходы на День святого Валентина в 2020 г. - NRF

Расходы американцев в День святого Валентина (14 февраля) в этом году в очередной раз обновят рекорд, при этом прирост по сравнению с прошлым годом составит 32%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США.

Совокупные расходы по стране, как ожидается, достигнут $27,4 млрд против $20,7 млрд в прошлом году. При этом средние затраты на человека составят $196,31 по сравнению со $161,31 в 2019 году, то есть увеличатся на 21%.

"День святого Валентина - это сентиментальная традиция, но дарение подарков может быть обусловлено экономикой, - полагает президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шей. - Потребители свободно тратили деньги на зимних каникулах 2019 года, и, похоже, они готовы поступить также в новом году. Те же самые хорошие показатели занятости и более высокая заработная плата, которые способствовали увеличению продаж в праздники (рождественские и новогодние - прим. ИФ), должны упростить решение о более высоких тратах на то, чтобы сказать "Я люблю тебя" в этом году".

Результаты опроса показали, что число отмечающих День всех влюбленных вернулось к среднему за последнее десятилетию показателю в 55% после падения до 51% в прошлом году. Рекорд в 63% было отмечен в 2007 году.

Более половины из общей суммы предполагаемых расходов ($101,21) будет потрачено на подарок для супругов/партнеров. На других членов семьи, включая детей и родителей, американцы планируют выделить $30,19, на друзей - $14,69, на подарки одноклассникам детей и учителям - $14,45, на коллег по работе - $12,96, на домашних животных - $12,21.

Подарки для домашних питомцев планируют купить 27% респондентов, что является рекордом за время ведения расчетов. В 2010 году этот показатель составлял 17%, в прошлом году - 20%. Затраты на них, как ожидается, в целом составят $1,7 млрд в этом году по сравнению с $519 млн в 2008 году, когда федерация начала проводит опрос.

Кроме того, доля расходов на животных в общей сумме за последнее десятилетие удвоилась (до 6% с 3%), также как и доля затрат на подарки сослуживцам (до 7% с 3%), отмечается в сообщении.

Мужчины традиционно потратят на праздник больше денег: в этом году их затраты в среднем оцениваются в $291,15 против $106,22 у женщин.

Наибольшие расходы планируют американцы в возрастной категории от 35 до 44 лет - в среднем $358,78, а также от 25 до 34 лет - $307,51. В эти группы обычно входит большее число людей, которые покупают подарки для учителей и одноклассников детей.

Около 21% тех, кто отмечает Валентинов день, намерены дарить ювелирные украшения; общие затраты на это составят $5,8 млрд. Порядка 34% опрошенных поведут свою вторую половину в ресторан, что обойдется в общей сложности в $4,3 млрд.

Цветы подарят 37% респондентов (суммарные расходы - $2,3 млрд), одежду - 20% ($2,9 млрд), подарочные карты или сертификаты - 19% ($2 млрд), открытки - 43% ($1,3 млрд).

Конфеты и другие сладости планируют дарить 52% опрошенных. Общая сумма в этой категории оценивается в $2,4 млрд.

Популярными остаются так называемые подарки-впечатления, в том числе билеты на концерт или поход в SPA, их планируют 28% опрошенных. При этом хотят получить такой презент 41% респондентов.

Подарки чаще всего приобретаются в универмагах (36%), дисконтных центрах (32%), в онлайн-магазинах (32%), в специализированных магазинах (19%), а также у флористов (17%), у небольших местных предпринимателей (15%), в одежных и ювелирных магазинах (11%).

Продажи в праздничный период 2019 года (ноябрь-декабрь) выросли на 4,1% по сравнению с повышением на 2,1% за аналогичный период годом ранее, напоминает NRF.

В опросе федерации, проводившемся со 2 по 9 января, приняли участие около 7,27 тыс. американцев не моложе 18 лет.