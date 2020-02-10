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Внешняя политика 10.02.2020 19:01

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с МАГАТЭ в рамках техпрограмм

Азербайджан выразил заинтересованность в присутствии собственных представителей в МАГАТЭ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В рамках визита в Вену министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Глава МИД выразил заинтересованность страны в сотрудничестве с организацией в рамках различных техпрограмм. Кроме того, для углубления и развития сотрудничества с МАГАТЭ, Азербайджан заинтересован в присутствии собственных представителей в организации», - говорится в сообщении.

Стороны также отметили перспективы сотрудничества между МАГАТЭ и Движением неприсоединения в период председательства в последнем Азербайджана.

В настоящее время посол Азербайджана в Швейцарии Галиб Исрафилов является вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ.

А. Мамедов

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Тэги: МАГАТЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]