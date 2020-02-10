Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с МАГАТЭ в рамках техпрограмм

Азербайджан выразил заинтересованность в присутствии собственных представителей в МАГАТЭ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В рамках визита в Вену министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Глава МИД выразил заинтересованность страны в сотрудничестве с организацией в рамках различных техпрограмм. Кроме того, для углубления и развития сотрудничества с МАГАТЭ, Азербайджан заинтересован в присутствии собственных представителей в организации», - говорится в сообщении.

Стороны также отметили перспективы сотрудничества между МАГАТЭ и Движением неприсоединения в период председательства в последнем Азербайджана.

В настоящее время посол Азербайджана в Швейцарии Галиб Исрафилов является вице-председателем Совета управляющих МАГАТЭ.

А. Мамедов