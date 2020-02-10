Встреча Путина с Эрдоганом пока не планируется, но не исключается при необходимости - Песков

Москва встревожена обострением ситуации в Сирии, контакт лидеров России и Турции в связи с этим исключать нельзя, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность. Если вы спрашиваете о предстоящих контактах, пока таких планов нет, но при необходимости, мы их не исключаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", планируется ли в настоящий момент встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в Сирии.

В понедельник интернет-портал турецкого издания "Сабах" со ссылкой на министерство обороны страны сообщил, что пять турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

В министерстве отметили, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии. "Сабах" отмечает, что турецкая армия нанесла ответный удар по сирийским позициям.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.