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Дальнее зарубежье 10.02.2020 21:52

Прокуратура Алжира просить отправить на 20 лет в тюрьму брата экс-президента Бутефлики - СМИ

В Алжире прокуратура намерена добиваться того, чтобы брата бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики приговорили не к 15, а к 20 годам тюремного заключения, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

Рассмотрение в суде апелляции по делу 62-летнего Саида Бутефлики стартовало накануне в суде города Блида. Заседание продолжилось в понедельник, оно проходит за закрытыми дверями и при усиленных мерах безопасности.

В свою очередь адвокаты брата экс-президента Алжира хотят обжаловать вынесенный военным судом в сентябре прошлого года приговор. Его и еще нескольких представителей правительства Абдельазиза Бутефлики приговорили к 15 годам тюрьмы за организацию сговора против государства и подрывную деятельность, направленную против военного руководства страны.

Саид Бутефлика на протяжении более 10 лет работал советником президента. По сообщениям СМИ, он фактически управлял страной с 2013 года, когда его старший брат, Абдельазиз Бутефлика, перенес сердечный приступ и был частично парализован после него.

2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

12 декабря прошлого года в Алжире состоялись выборы. Победу на них одержал экс-премьер Абдельмаджид Теббун. Выборы прошли на фоне протестов, участники которых считают, что выборы не могут быть честными, справедливыми и транспарантными, пока в них участвуют только представители правящей элиты.

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Тэги: АЛЖИР, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, РОДСТВЕННИК, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]