Президент Алиев совершит визит в Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях совершит визит в Тегеран, заявил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.
"В ближайшие дни президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Тегеран по приглашению президента Ирана Хасана Рухани", - сказал Джахангирзаде на дипломатическом приеме, посвященном 41-летнему юбилею Исламской Республики Иран.
Джахангирзаде также отметил, что Иран стремится достичь самого высокого уровня отношений с Азербайджаном.
"Учитывая исторические, культурные и религиозные связи, братские и дружеские отношения между двумя странами вечные", - подчеркнул посол.
Он также добавил, что теплые отношения между президентами Алиевым и Рухани являются прочной основой для двустороннего сотрудничества.
Х. Насирзаде
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