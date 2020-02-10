Президент Алиев совершит визит в Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях совершит визит в Тегеран, заявил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

"В ближайшие дни президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Тегеран по приглашению президента Ирана Хасана Рухани", - сказал Джахангирзаде на дипломатическом приеме, посвященном 41-летнему юбилею Исламской Республики Иран.

Джахангирзаде также отметил, что Иран стремится достичь самого высокого уровня отношений с Азербайджаном.

"Учитывая исторические, культурные и религиозные связи, братские и дружеские отношения между двумя странами вечные", - подчеркнул посол.

Он также добавил, что теплые отношения между президентами Алиевым и Рухани являются прочной основой для двустороннего сотрудничества.

Х. Насирзаде