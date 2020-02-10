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Внешняя политика 10.02.2020 20:02

Президент Алиев совершит визит в Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях совершит визит в Тегеран, заявил посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

"В ближайшие дни президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Тегеран по приглашению президента Ирана Хасана Рухани", - сказал Джахангирзаде на дипломатическом приеме, посвященном 41-летнему юбилею Исламской Республики Иран.

Джахангирзаде также отметил, что Иран стремится достичь самого высокого уровня отношений с Азербайджаном.

"Учитывая исторические, культурные и религиозные связи, братские и дружеские отношения между двумя странами вечные", - подчеркнул посол.

Он также добавил, что теплые отношения между президентами Алиевым и Рухани являются прочной основой для двустороннего сотрудничества.

Х. Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]