Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2019г увеличился на 11% - Мустафаев

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос примерно на 11%, составив $500 млн, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Мы положительно оцениваем данный рост, однако, учитывая нынешний потенциал, нашей основной целью является увеличение взаимного товарооборота, путем диверсификации его структуры", - отметил Мустафаев на дипломатическом приеме, посвященном 41-летнему юбилею Исламской Республики Иран.

По словам Мустафаева, с этой целью регулярно проводятся форумы и встречи с представителями деловых кругов обеих стран. Это, считает Мустафаев, положительно отразилось в динамике роста инвестиционного сотрудничества.

"Объем иранских инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана, составил $3,5 млрд, в Азербайджане функционируют 1,614 тыс. иранских компаний в таких сферах как промышленность, строительство, торговля, транспорт, АПК, сектор услуг", - подчеркнул вице-премьер.

Мустафаев также отметил важность международного транспортного коридора "Север-Юг", подчеркнув, что грузоперевозки через него составили в 2019г около 400 тыс. тонн, что на 45% превышает показатель 2018 года.

Кроме того, Мустафаев отметил, что с 1 декабря 2019 года Азербайджан отменил визовый режим для граждан Ирана, посещающих Нахчыван на срок до 15 дней.

Х. Насирзаде