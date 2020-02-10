Азербайджан примет во внимание ряд замечаний международных наблюдателей – МИД

Азербайджан примет во внимание ряд замечаний со стороны международных наблюдательной миссии ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана ознакомился с предварительным заключением наблюдательной миссии БДИПЧ, ОБСЕ и ПАСЕ. Несмотря на то, что мы не согласны с рядом фактов, отмеченных как нарушения и недочеты, они будут приняты во внимание, так как являются организационными и процедурными замечаниями», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Азербайджана приветствует тот факт, что в заявлении был указан факт того, что ряд избирательных округов страны полностью или частично не контролируются Азербайджаном из-за продолжающегося конфликта с Арменией.

«В заключении миссии отмечен масштаб регистрации кандидатов и хорошее управление процессом выборов. Кроме того, мы приветствуем тот факт, что в заключении указано отсутствие полного или частичного контроля над 10 избирательными округами вследствие конфликта с Арменией, а также создание условий для беженцев и вынужденных переселенцев, появившихся вследствие данного конфликта», - говорится в заявлении.

Ранее глава наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане были недостаточно демократичными и недостаточно прозрачными. По мнению Герасимова, ряд лиц не смогли принять участия в досрочных выборах в Азербайджане из-за ограничений в законодательства.

По мнению же наблюдателей ПАСЕ, процесс подсчета голосов не на всех участках был организован прозрачно.

А. Мамедов