Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8627 RUR   0.0266 GBR   2.1939 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.32 -0.63 Brent 54.47 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 10.02.2020 21:41

Азербайджан примет во внимание ряд замечаний международных наблюдателей – МИД

Азербайджан примет во внимание ряд замечаний со стороны международных наблюдательной миссии ОБСЕ, ПАСЕ и БДИПЧ, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана ознакомился с предварительным заключением наблюдательной миссии БДИПЧ, ОБСЕ и ПАСЕ. Несмотря на то, что мы не согласны с рядом фактов, отмеченных как нарушения и недочеты, они будут приняты во внимание, так как являются организационными и процедурными замечаниями», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Азербайджана приветствует тот факт, что в заявлении был указан факт того, что ряд избирательных округов страны полностью или частично не контролируются Азербайджаном из-за продолжающегося конфликта с Арменией.

«В заключении миссии отмечен масштаб регистрации кандидатов и хорошее управление процессом выборов. Кроме того, мы приветствуем тот факт, что в заключении указано отсутствие полного или частичного контроля над 10 избирательными округами вследствие конфликта с Арменией, а также создание условий для беженцев и вынужденных переселенцев, появившихся вследствие данного конфликта», - говорится в заявлении.

Ранее глава наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане были недостаточно демократичными и недостаточно прозрачными. По мнению Герасимова, ряд лиц не смогли принять участия в досрочных выборах в Азербайджане из-за ограничений в законодательства.

По мнению же наблюдателей ПАСЕ, процесс подсчета голосов не на всех участках был организован прозрачно.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ВЫБОРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан не признает итоги «местных выборов» в Крыму, подтверждает поддержку территориальной целостности Украины – МИД МИД Азербайджана о предстоящих «выборах» в Карабахе: «Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана» Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии МИД Азербайджана отмечает распространение за рубежом фейковых новостей и фото с целью очернить ход голосования на выборах президента Глава МИД Германии заявляет о решимости властей страны не допустить кибератак перед парламентскими выборами Представители БДИПЧ ОБСЕ и МИД Белоруссии обсудили организацию международного наблюдения за выборами президента

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]