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Внутренняя политика 10.02.2020 21:59

Парламентские выборы в Азербайджане прошли конкурентно, прозрачно и демократично – Калашников

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли конкурентно, прозрачно и демократично, заявил руководитель наблюдательной миссии Исполкома СНГ, председатели комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я и мои товарищи вчера посетили не один десяток избирательных участков. И мы видим, что выборы были и конкурентными, и открытыми, и демократичными. Мы встретились с председателем Центральной избирательной комиссии, вчера приняли заявление СНГ. На наш взгляд, все прошло честно, открыто, демократично. Мы продолжим нашу работу и в международных парламентских организациях, и, наверняка, там вам есть, чем гордиться. Я сегодня с утра видел мнения некоторых международных наблюдателей. Объективно все говорят о том, что выборы прошли очень успешно», - сказал Калашников в понедельник на встрече с президентом Ильхамом Алиевым, передает сайт главы государства.

В свою очередь Алиев отметил, что проведенные внеочередные парламентские выборы являются продолжением реформ, анонсированных после президентских выборов 2018 года и последовательно реализуемых.

«Все идет в рамках общей стратегии развития Азербайджана, направленной на обеспечение устойчивого развития и развитие демократических процессов. Поэтому те структурные реформы, которые были проведены, в том числе и кадровые реформы, они имеют одну цель - для того, чтобы мы не стояли на месте, потому что почивать на лаврах нельзя. Мы старались провести выборы максимально открыто и поэтому пригласили наблюдателей, в том числе и тех, от кого мы объективной оценки, честно говоря, не ждем. Но, тем не менее, мы считаем, что нам нечего скрывать», - сказал глава государства.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]