Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.02.2020 12:01

Минюст США просит суд приговорить экс-советника Трампа Стоуна к тюремному сроку от 7 до 9 лет

Министерство юстиции США запросило для бывшего советника Трампа Роджера Стоуна тюремный срок от 7 до 9 лет, следует из документов, опубликованных во вторник в базе суда.

Согласно судебному иску, гособвинение считает, что Стоун должен отбыть тюремный срок от 87 до 108 месяцев.

"Роджер Стоун препятствовал расследованию Конгрессом российского вмешательства в выборы 2016 года, лгал под присягой и подделывал показания свидетелей. И когда его преступления были раскрыты (...), он проявил неуважение к этому суду и верховенству закона", - говорится в материалах суда.

Ожидается, что приговор Стоуну будет вынесен на следующей неделе.

В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке палаты представителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТОУН, СРОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]