Минюст США просит суд приговорить экс-советника Трампа Стоуна к тюремному сроку от 7 до 9 лет

Министерство юстиции США запросило для бывшего советника Трампа Роджера Стоуна тюремный срок от 7 до 9 лет, следует из документов, опубликованных во вторник в базе суда.
Согласно судебному иску, гособвинение считает, что Стоун должен отбыть тюремный срок от 87 до 108 месяцев.
"Роджер Стоун препятствовал расследованию Конгрессом российского вмешательства в выборы 2016 года, лгал под присягой и подделывал показания свидетелей. И когда его преступления были раскрыты (...), он проявил неуважение к этому суду и верховенству закона", - говорится в материалах суда.
Ожидается, что приговор Стоуну будет вынесен на следующей неделе.
В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.
В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.
Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.
Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.
Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке палаты представителей.
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