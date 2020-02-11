Минюст США просит суд приговорить экс-советника Трампа Стоуна к тюремному сроку от 7 до 9 лет

Министерство юстиции США запросило для бывшего советника Трампа Роджера Стоуна тюремный срок от 7 до 9 лет, следует из документов, опубликованных во вторник в базе суда.

Согласно судебному иску, гособвинение считает, что Стоун должен отбыть тюремный срок от 87 до 108 месяцев.

"Роджер Стоун препятствовал расследованию Конгрессом российского вмешательства в выборы 2016 года, лгал под присягой и подделывал показания свидетелей. И когда его преступления были раскрыты (...), он проявил неуважение к этому суду и верховенству закона", - говорится в материалах суда.

Ожидается, что приговор Стоуну будет вынесен на следующей неделе.

В ноябре 2019 года Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

В ходе судебного разбирательства прокуратура представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о взломанных электронных письмах, подрывающих авторитет экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Кроме того, он был признан виновным в давлении на свидетеля, заставляя его не вести сотрудничество с расследованием Конгресса. Всего он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения.

Отмечается, что Роджер отрицал обвинения в свой адрес.

Обвинения против Стоуна были основаны на его показаниях в сентябре 2017 года перед Комитетом по разведке палаты представителей.