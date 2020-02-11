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Дальнее зарубежье 11.02.2020 11:16

Новыми приоритетами американской контрразведки стали борьба с вмешательством в выборы и кража научных секретов - доклад

Противодействие вмешательству в выборы и хищениям интеллектуальной собственности названо в качестве приоритетного направления новой контрразведывательной стратегии США на ближайшие два года в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.

В 11-страничном документе определены пять приоритетных направлений в области обеспечения безопасности и экономических секретов США: защита критической инфраструктуры; уменьшение угроз для американских цепочек поставок; противодействие угрозам американской экономике, таким как кража интеллектуальной собственности; защита американской демократии от иностранного влияния; и противодействие кибероперациям иностранных разведывательных служб.

Наблюдатели обратили внимание, что если в предыдущем докладе в качестве главных угроз наряду с транснациональными преступными группировками упоминались разведки России, Китая и Северной Кореи, то в нынешнем содержится предупреждение, что разведывательные операции против США могут осуществлять Куба, "Хезболла", "Исламское государство" ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) и "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Угрозы со стороны иностранных разведок "стали более серьезными" в связи со свободным доступом к передовым технологиям, "они угрожают более широкому кругу целей с меньшим риском", отмечается в документе.

"Они проводят кампании вредоносного влияния, используя кибероперации, манипуляции СМИ, тайные операции и политическую подрывную деятельность, чтобы посеять раскол в нашем обществе, подорвать доверие к нашим демократическим институтам и ослабить наши союзы", - подчеркивается в нем.

В предисловии к докладу президента Дональда Трампа говорится, что "страна сталкивается с растущим массивом угроз со стороны разведок противников, которые используют все более изощренные методы, чтобы нанести вред Соединенным Штатам".

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Тэги: США, КОНТРРАЗВЕДКА, ПРИОРИТЕТЫ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]