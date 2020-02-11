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Дальнее зарубежье 11.02.2020 11:31

При отсутствии договора по стратегическим вооружениям с Россией и Китаем США будут наращивать ядерный потенциал - Трамп

Соединенные Штаты будут увеличивать и модернизировать свои ядерные силы, если не будут достигнуты соглашения об ограничении стратегических вооружений с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.

"Россия и Китай хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить это безумие - тратить миллиарды и миллиарды долларов на ядерное оружие. Но пока у нас нет соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире, которые, как вы знаете, за последние три года были серьезно модернизированы", - сказал он на встрече с губернаторами.

Трамп отметил, что ему приходится "увеличивать ассигнования на ядерную программу, поскольку так поступают, в частности, Китай и Россия".

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она, в частности, сказала: "Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями".

В то же время, Пекин не соглашается на участие в переговорах, заявляя, что уровень стратегических вооружений Китая значительно уступает американскому и российскому.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]