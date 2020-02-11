Два высокопоставленных чиновника провинции Хубэй в Китае уволены за недостатки в борьбе с коронавирусом

Секретарь комитета КПК китайской провинции Хубэй - эпицентра распространения коронавируса - Чжан Цзинь и глава провинциального Комитета здравоохранения Лю Инцзы были сняты со своих постов, сообщило центральное телевидение Китая.
Эти посты будет совмещать назначенный Пекином Ван Хэшэн - заместитель руководителя Госкомитета здравоохранения КНР, говорится в сообщении.
На прошлой неделе китайское руководство направило в Хубэй секретаря Центральной политико-юридической комиссии КПК Чэнь Исиня для организации и проверки работы по предотвращению распространяемой эпидемией пневмонии.
Группа работников Центральной комиссии по проверке дисциплины также выехала в Хубэй для того, чтобы расследовать нашумевший инцидент с замалчиванием информации о появлении коронавируса нового типа, о чем предупредил местный доктор Ли Вэньлян в декабре прошлого года, позднее скончавшийся от пневмонии. За сообщение о вирусе в социальных сетях он получил предупреждение от местной полиции, которая посчитала информацию ложной.
Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, китайские социальные сети были переполнены гневными сообщениями по поводу кончины Ли Вэньляня, многие комментаторы требовали от властей извинений за то, как они с ним обращались, а также с критикой провинциального руководства и мэрии столицы Хэбея - города Уханя - откуда вирус стал распространяться.
В конце января мэр Уханя Чжоу Сянван в эфире центрального телевидения пытался оправдаться за то, что информация о вирусе некоторое время не разглашалась.
"Как местное правительство, мы не имеем права раскрывать информацию, связанную с инфекцией, если мы не уполномочены", - сказал чиновник.
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