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Внешняя политика 11.02.2020 10:58

Министр обороны Азербайджана примет участие в Брюсселе в обсуждениях НАТО по миссии в Афганистане

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 февраля отправится в Брюссель для участия в заседании в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане.

«В ходе заседания, которое пройдет 13 февраля, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.

А.Азизов

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]