Министр обороны Азербайджана примет участие в Брюсселе в обсуждениях НАТО по миссии в Афганистане

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 февраля отправится в Брюссель для участия в заседании в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане.

«В ходе заседания, которое пройдет 13 февраля, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.

А.Азизов