Минсельхоз построит сушильные пункты коконов тутового шелкопряда на северо-западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства отбирает подрядчика на проектирование сборных сушильных пунктов коконов тутового шелкопряда в Балакенском районе.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере 150 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 16:00 5 марта. Вскрытие пакета с предложениями состоится 16 марта в 15:00.
Телефон для справок: (+99 412) 493-89-04, контактное лицо – Камиль Ширинов.
Б.Рустамбеков
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