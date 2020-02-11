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АПК 11.02.2020 11:03

Минсельхоз построит сушильные пункты коконов тутового шелкопряда на северо-западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства отбирает подрядчика на проектирование сборных сушильных пунктов коконов тутового шелкопряда в Балакенском районе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере 150 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 5 марта. Вскрытие пакета с предложениями состоится 16 марта в 15:00.

Телефон для справок: (+99 412) 493-89-04, контактное лицо – Камиль Ширинов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ТЕНДЕР, ПУНКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]