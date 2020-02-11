Минсельхоз построит сушильные пункты коконов тутового шелкопряда на северо-западе Азербайджана

Министерство сельского хозяйства отбирает подрядчика на проектирование сборных сушильных пунктов коконов тутового шелкопряда в Балакенском районе.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере 150 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 5 марта. Вскрытие пакета с предложениями состоится 16 марта в 15:00.

Телефон для справок: (+99 412) 493-89-04, контактное лицо – Камиль Ширинов.

Б.Рустамбеков