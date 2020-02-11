Азербайджан в январе выполнил обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 100% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2020 года составила 769 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго.

"Азербайджан в январе 2020 года ежесуточно добывал в среднем 769 тыс. баррелей, выполнив, тем самым, обязательства в рамках ОПЕК+ (769 тыс. б/с - ИФ)"- отмечается в сообщении Минэнерго.

В январе в Азербайджане добывалось 678 тыс. б/с нефти и 91 тыс. б/с конденсата.

Ежесуточный объем экспорта сырой нефти в январе составил 540 тыс. баррелей, 87 тыс. баррелей конденсата и 22,3 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в январе направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. По итогам заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 2 июля соглашение об ограничении добычи нефти продлено до конца первого квартала 2020 года.

Согласно договоренностям, достигнутым 6 декабря 2019 года, страны ОПЕК взяли на себя обязательства по снижению с 1 января 2020 года объема добычи нефти дополнительно на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 131 тыс. б/с. Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составляет 769 тыс. б/с.

Н.Аббасова