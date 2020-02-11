Белоруссия ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".
"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.
В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
На транзит нефти с точки зрения объемов этот забор не оказывает влияния, подчеркнули в "Белнефтехиме".
"По этому вопросу уведомлена российская сторона, в частности "Транснефть", - добавили в концерне.
На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ республики, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".
По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.
Белоруссия ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток "Дружбы", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".
"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.
В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Кроме того, в "Белнефтехиме" отметили, что на транзит нефти этот забор не оказывает влияния с точки зрения объемов, так как эти ветки в транзите не задействованы. "По этому вопросу уведомлена российская сторона, в частности "Транснефть", - добавили в концерне.
На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ республики, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".
По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.
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