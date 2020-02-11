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ТЭК 11.02.2020 11:27

Белоруссия ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток "Дружбы", не затрагивающих транзит - Белнефтехим

Белоруссия ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.

В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

На транзит нефти с точки зрения объемов этот забор не оказывает влияния, подчеркнули в "Белнефтехиме".

"По этому вопросу уведомлена российская сторона, в частности "Транснефть", - добавили в концерне.

На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ республики, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.

Белоруссия ведет забор технологической нефти для НПЗ из веток "Дружбы", не затрагивающих транзит, уведомила об этом российскую сторону, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", - сказал представитель концерна.

В ведомстве подчеркнули, что забор технологической нефти ведется для переработки на белорусских НПЗ из веток "Дружбы", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Кроме того, в "Белнефтехиме" отметили, что на транзит нефти этот забор не оказывает влияния с точки зрения объемов, так как эти ветки в транзите не задействованы. "По этому вопросу уведомлена российская сторона, в частности "Транснефть", - добавили в концерне.

На данный момент основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ республики, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. При этом, по сообщению двух сторон, транзит нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" через Белоруссию идет без ограничений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТРУБОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]