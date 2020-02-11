Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" 9 февраля в Лос-Анджелесе посмотрели 23,6 миллиона человек, это новый антирекорд после резкого сокращения аудитории в 2018 году.
По сравнению с прошлым годом аудитория "Оскара" упала на 20% или приблизительно на шесть миллионов человек, сообщает The New York Times со ссылкой на Nielsen (Nielsen - глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и аналитику потребителей и рынков).
Подсчеты исследовательской компании включают просмотры на американском телеканале ABC и не учитывают аудиторию, смотревшую трансляцию на стриминговых сервисах.
Предыдущий антирекорд по просмотрам "Оскара" был установлен в 2018 году - тогда церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек.
Две недели назад, музыкальная премия Грэмми также достигла 12-летнего минимума в количестве зрителей, но их снижение "было более скромным": шоу потеряло 5% аудитории.
Воскресная трансляция "Оскара" была примерно на 15 минут дольше прошлогодней - три с половиной часа, включая более 40 минут рекламных роликов.
После снижения аудитории "Оскар" оказался в "опасной близости" от других премий: у него теперь приблизительно на пять миллионов больше зрителей, чем у "Золотого Глобуса" и Грэмми. Пять лет назад у "Оскара" было на 18 миллионов больше зрителей, чем на "Глобусе", и на 13 миллионов больше, чем на "Грэмми".
Все главные события, в том числе историческая победа "Паразитов" в категории Лучший фильм и признание их автора Пон Чжун Хо Лучшим режиссером - случились в последние 40 минут трансляции.
Вручение "Оскара" 9 февраля - это была самая ранняя дата в календаре премии в новейшей истории. Организаторы пошли на это в надежде, что аудитория вырастет. В 2021 году шоу вернется на конец февраля.
В России вручении кинопремии в 2020 году не транслировалось федеральными каналами, как раньше, а было показано онлайн-кинотеатром Okko.
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