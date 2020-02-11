Мировой уровень выбросов углекислого газа остался стабильным в 2019г впервые за 3 года - МЭА

Уровень выбросов углекислого газа в мире прекратил увеличиваться в 2019 году, несмотря на прогнозы роста, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Стабильный уровень выбросов был отмечен впервые за три года на фоне усилий, предпринимаемых развитыми странами для отказа от выработки энергии на основе угля и перехода на возобновляемые источники энергии и природный газ.
Показатель выбросов остался на уровне 33,3 млрд тонн, несмотря на рост мировой экономики. Увеличение выбросов в развивающихся странах было компенсировано снижением в развитых государствах, показал доклад МЭА.
Самое существенное снижение уровня выбросов среди стран было отмечено в США: показатель сократился на 140 млн тонн, или 2,9%. На текущий момент уровень выбросов CO2 в США практически на 1 млрд тонн ниже пикового значения, зафиксированного в 2000 году.
Уровень выбросов углекислого газа в Европейском союзе сократился на 160 млн тонн, или 5%, в 2019 году, тогда как в Японии показатель сократился на 45 млн тонн, или около 4%, максимальными темпами с 2009 года.
"Теперь мы должны проводить активную работу, чтобы убедиться, что 2019 год станет окончательным пиком для выбросов парниковых газов в мире, а не еще одной паузой в росте", - сказал глава МЭА Фатих Бироль.
"У нас есть энергетические технологии для того, чтобы этого достичь, и мы должны их использовать", - отметил он.
Между тем уровень выбросов за пределами развитых стран все еще продолжает активно расти. Показатель увеличился примерно на 400 млн тонн в 2019 году, при этом почти 80% пришлось на долю Азии, где продолжает наблюдаться рост производства электроэнергии на основе угля.
Министр обороны Азербайджана примет участие в Брюсселе в обсуждениях НАТО по миссии в Афганистане
Генсек ОБСЕ посетит с визитом Азербайджан
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда
Число вновь вывяленных случаев заражения коронавирусом в Хубэе снижается во всех районах, кроме Уханя - медицинские власти
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 42 тыс. человек, скончались 1,016 тыс. - Госкомздрав КНР
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Президент Киргизии освободил от должности вице-премьера, чьей отставки требовали на митингах в Бишкеке
Минюст США просит суд приговорить экс-советника Трампа Стоуна к тюремному сроку от 7 до 9 лет
Два высокопоставленных чиновника провинции Хубэй в Китае уволены за недостатки в борьбе с коронавирусом
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе