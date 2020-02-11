ЦБ Азербайджана планирует 12 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 28 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 12 февраля депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 12 февраля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 28 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 5 февраля – ЦБА также привлек 100 млн манатов. Средства были привлечены сроком на 28 дней.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 12 февраля установлен 5,51%-7,24%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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