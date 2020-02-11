Нефтяные доходы Ливии упали до нулевой отметки - ЦБ страны

Государственные нефтяные доходы Ливии в январе 2020 года "упали до нуля", сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление Центрального банка страны со штаб-квартирой в Триполи.

Валютные поступления от экспорта нефти является основным источником формирования доходной части бюджета.

ЦБ в этой связи отмечает, что государственные служащие не получили заработную плату за прошлый месяц.

Ранее сообщалось, что с конца января некоторые районы страны начали ощущать дефицит топливных ресурсов.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) неоднократно выступала против "незаконного" препятствования работе нефтяной промышленности. При этом NOC указывала, что отрасль работает в интересах всего ливийского народа, поэтому блокирование нефтяных объектов наносит ущерб прежде всего гражданам страны.

Добыча нефти в Ливии в результате блокировки нефтяных объектов к субботе 8 февраля упала до 181,576 тыс. баррелей в сутки, по сравнению со 187,4 тыс. б/ сутки 4 февраля и 1,2 млн б/с 18 января.

Общие валютные потери Ливии от перекрытия нефтяных потоков составляют на 7 февраля $1,042 млрд.