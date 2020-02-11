Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0265 GBR   2.1955 TRY   0.2825

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.57 -0.75 Brent 53.27 -1.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.02.2020 16:03

Нефтяные доходы Ливии упали до нулевой отметки - ЦБ страны

Государственные нефтяные доходы Ливии в январе 2020 года "упали до нуля", сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление Центрального банка страны со штаб-квартирой в Триполи.

Валютные поступления от экспорта нефти является основным источником формирования доходной части бюджета.

ЦБ в этой связи отмечает, что государственные служащие не получили заработную плату за прошлый месяц.

Ранее сообщалось, что с конца января некоторые районы страны начали ощущать дефицит топливных ресурсов.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.

Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) неоднократно выступала против "незаконного" препятствования работе нефтяной промышленности. При этом NOC указывала, что отрасль работает в интересах всего ливийского народа, поэтому блокирование нефтяных объектов наносит ущерб прежде всего гражданам страны.

Добыча нефти в Ливии в результате блокировки нефтяных объектов к субботе 8 февраля упала до 181,576 тыс. баррелей в сутки, по сравнению со 187,4 тыс. б/ сутки 4 февраля и 1,2 млн б/с 18 января.

Общие валютные потери Ливии от перекрытия нефтяных потоков составляют на 7 февраля $1,042 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ЛИВИЯ, НЕФТЬ, НЕФТЬ, ДОХОДЫ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Силы Хафтара нанесли ракетный удар по аэропорту Триполи, чем вызвали сбой в воздушном движении Чавушоглу называет незначительным турецкое военное присутствие в Ливии Блокада нефтепроводов силами Хафтара может ввергнуть Ливию в катастрофу - Сарадж Турция до сих пор направляла в Ливию только военных инструкторов - Эрдоган Эрдоган исключил возможность своих переговоров с Хафтаром Участники конференции по Ливии выступили против нелегальной продажи ливийской нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]