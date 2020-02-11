Полиция Алматы задержала двух мужчин за подстрекательство к беспорядкам

В Алматы задержаны двое мужчин, которые через мессенджеры и социальные сети призывали к беспорядкам в районе городских рынков, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" во вторник в городском департаменте полиции.

По данным полиции, подозреваемые 1987 и 1990 года рождения, один из которых ранее был судим за грабеж, были задержаны в минувший понедельник.

"Действия фигурантов квалифицируются следствием по части 3 статьи 272 (призывы к массовым беспорядкам) Уголовного кодекса республики. Задержанные уже дали признательные показания. Начато досудебное расследование", - заявили в департаменте полиции казахстанского мегаполиса.

7 февраля на юге Казахстана в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, граничащей с Алматинской областью, между местными жителями произошла массовая драка. По данным местных властей, в ней участвовали около 1 тыс. человек. В результате вспыхнувших беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин.

8 февраля в Алматы после беспорядков в соседней области была временно приостановлена работа нескольких рынков и торговых домов. Администрации рынков объявили 8-10 февраля санитарными днями.

В тот же день министр информации Казахстана Даурен Абаев, отвечая на вопрос, не связано ли закрытие рынков в Алматы с событиями в Жамбылской области, сказал журналистам: "Вы должны понимать, потому что в том числе были призывы к насилию на барахолке, соответственно, были усилены меры предосторожности".