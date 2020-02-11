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СНГ 11.02.2020 17:02

В Узбекистане на карантине из-за китайского коронавируса находятся 771 человек, прибывших из КНР

На карантине в Узбекистане в настоящее время находятся 771 человек, прибывших из КНР, заразившиеся коронавирусом в ходе осмотров в республике не выявлены, сообщило во вторник Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве страны.

"С января по настоящее время медицинское обследование прошли 3447 граждан Узбекистана, вернувшихся из Китая. Наблюдение у 2676 человек завершено по окончании инкубационного периода заболевания (14 дней), признаков коронавирусной инфекции у них не выявлено. Под двухнедельным наблюдением медиков сейчас находится 771 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в вирусологической лаборатории агентства проверено 812 проб на коронавирус, инфекции в исследованных образцах не обнаружено.

4-6 февраля из Пекина и Уханя в Ташкент были доставлены чартерными рейсами авиакомпании "Узбекские авиалинии" 630 граждан Узбекистана. Кроме того, по просьбе казахстанской стороны из Китая узбекским чартером были вывезены пять граждан Казахстана. Все прибывшие помещены под карантин в специально подготовленных для этих целей медицинских учреждениях.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]