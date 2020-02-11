В Узбекистане на карантине из-за китайского коронавируса находятся 771 человек, прибывших из КНР

На карантине в Узбекистане в настоящее время находятся 771 человек, прибывших из КНР, заразившиеся коронавирусом в ходе осмотров в республике не выявлены, сообщило во вторник Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве страны.
"С января по настоящее время медицинское обследование прошли 3447 граждан Узбекистана, вернувшихся из Китая. Наблюдение у 2676 человек завершено по окончании инкубационного периода заболевания (14 дней), признаков коронавирусной инфекции у них не выявлено. Под двухнедельным наблюдением медиков сейчас находится 771 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в вирусологической лаборатории агентства проверено 812 проб на коронавирус, инфекции в исследованных образцах не обнаружено.
4-6 февраля из Пекина и Уханя в Ташкент были доставлены чартерными рейсами авиакомпании "Узбекские авиалинии" 630 граждан Узбекистана. Кроме того, по просьбе казахстанской стороны из Китая узбекским чартером были вывезены пять граждан Казахстана. Все прибывшие помещены под карантин в специально подготовленных для этих целей медицинских учреждениях.
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