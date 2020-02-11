Приоритетом для Молдавии остается внедрение соглашения об ассоциации с ЕС - президент

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что главным приоритетом для власти остается выполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Приоритетом, не подлежащим никаким сомнениям, остается внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы знаем позицию партнеров из Брюсселя. Правительство предприняло определенные шаги, и в некоторых направлениях действует гораздо более амбициозно предыдущих правительств. Абсолютно уверен, что двусторонний диалог с Брюсселем продолжится, и будет вестись эффективно", - сказал Додон во вторник на открытом расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел и европейской интеграции при участии послов Молдавии в странах Евросоюза.

Глава государства подчеркнул, что, в основе деятельности за рубежом будет стоять предложенный им концепт "взвешенной внешней политики, основанный на национальном интересе".

Он заверил, что "власти РМ, администрация президента и другие институты полностью открыты по отношению к Брюсселю". Вместе с тем, Додон отметил, что Молдавия "будет продолжать настаивать на развитии стратегических отношений и с Россией".

"На протяжении трех-четырех лет этот диалог поддерживался только на уровне администрации президента. Сейчас он налажен на уровне законодательной и исполнительной власти. Он будет поддерживаться и далее", - сказал Додон.

Также он коснулся отношений с соседними странами.

"В апреле будет отмечаться десятилетний юбилей с момента подписания договора о стратегическом партнерстве с Румынией. Мы очень хотим, чтобы это партнерство развивалось и дальше. Подчеркну, что у нас нет противоречий с Румынией. Даже несмотря на то, что она проходит сейчас непростой эпизод внутренней политики (отставка и назначение нового правительства - "ИФ"), мы желаем им успехов и хотим эффективного диалога", - отметил Додон, при этом ничего не сказав об отношениях с соседней Украиной.

Он также выделил другие страны, с которыми у Молдавии развиваются стратегические отношения - Турция, США и выразил надежду, что "в марте удастся заключить стратегическое партнерство с Венгрией, во время визита в Молдавию премьер-министра Виктора Орбана".

"Такова взвешенная политика - мы не ищем врагов, мы ищем друзей - и на западе, и на востоке. Мы не играем в чужие геополитические игры, а исходим из нашего национального интереса. И тогда нас поймут - и на западе, и на востоке", - заключил Додон.